Народный депутат от "Слуги народа" и Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал "Стране" свои планы выставить олимпийскую золотую медаль на аукцион, а деньги отдать на благотворительность.

Беленюк заявил "Стране", что он еще не решил окончательно, будет ли продавать медаль на аукционе - мол, сейчас это просто идея, и конкретных планов еще нет.

"Пока это просто планы. Я хочу "прощупать почву" и услышать мнения своих подписчиков, поддерживают они это или нет. Я ближайшие пару дней посмотрю, подожду, пока люди выскажутся на этот счет", - отметил Жан Беленюк.

При этом многие люди выступили против того, чтобы он продавал свою медаль.

"Сейчас я вижу, что люди разделились на два лагеря: "за" и "против". Те, кто против, говорят, что медаль моя, я ее выиграл, и к этой победе причастен не только я, а и тренер и вся команда. И получается, что я эту медаль непонятно кому могу отдать. Кстати, все, кто мне позвонил после этого - были против. Включая спортсменов. А те, кто "за", в основном только пишут - никто не звонит", - добавил Жан Беленюк.

Он утверждает, что все равно планирует передать средства на благотворительность - но не факт, что это будет выручка именно от продажи олимпийской медали.

"Я в любом случае проведу какой-то аукцион, но не факт, что там будет продаваться именно эта медаль. Можно реализовать какие-то другие свои вещи, если я все-таки приму решение, что медаль должна остаться у меня", - уточнил нардеп.

Кому именно таким образом олимпийский чемпион хочет помочь, он пока не определился.

"Когда мы поймем, в какой форме проводить аукцион, тогда и будем решать. Я хочу помочь существенно, чтобы это не было "ни о чем". Чтобы за эти деньги можно было либо купить какое-то оборудование, которое поможет людям и детям, которые болеют тяжелыми болезнями, либо спасти чью-то жизнь. Это может быть один человек или несколько, в зависимости от ситуации. Пока я просто хочу понять, как к этой идее относятся мои подписчики. Мне интересно их мнение", - подытожил Беленюк.

Напомним, ранее за золото на Олимпиаде в Токио Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и подарили пистолет Макарова.

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