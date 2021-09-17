Олимпийский чемпион и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк решил забрать заявление о расизме после того, как с ним связались представители некой организации. Ранее Беленюку уже приходилось сталкивать с расизмом.

Об этом он рассказал "Громадському".

Как рассказал нардеп, после инцидента с ним через представителя парламентской фракции "Слуг народа" связались представители некой организации. Они встретились со спортсменом и рассказали, что с виновниками была проведена работа.

"Для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию, потому что глобально она проводит позитивную работу для украинского общества, мы пожали руки. Для меня этот конфликт пока исчерпан.

Моя публикация была нацелена на то, чтобы задать те вопросы, которые я сформулировал. Всю свою жизнь я встречался с подобными проявлениями. Я тренировался с парнем, которых входил в некую фанатскую организацию. Когда мы с ним тренировались, он обращался ко мне не иначе как "обезьяна", – заявил Беленюк.

Напомним, в августе в центре Киеве Беленюка пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями. После этого полиция начала расследование инцидента.

Однако в сентябре Беленюк сам забрал свое заявление и рассказал "Стране", что сделал это потому, что представители организации попросили уладить конфликт непублично. Однако что это за организация, Беленюк не рассказал.