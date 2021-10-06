Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Жан Беленюк намеревается продать свою золотую медаль, которую он завоевал в этом году на Олимпиаде в Токио.

Об этом Беленюк написал на своей странице в Facebook.

"Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она - честь и гордость нашей страны и я благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!" - написал нардеп.

Однако Беленюк хочет, чтоб медаль не просто лежала на полке, а принесла пользу. Он раздумывает над тем, чтобы продать медаль на аукционе и все полученные деньги передать на благотворительность для больных детей.

Напомним, за золото на Олимпиаде в Токио Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и подарили пистолет Макарова. Благодаря ему Украина впервые с 1996 года получила золотую награду в греко-римской борьбе.

Также сообщалось, что в августе в центре Киеве Беленюка пытались спровоцировать на конфликт расистскими высказываниями. После этого полиция начала расследование инцидента, но Беленюк забрал свое заявление.