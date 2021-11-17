В среду, 17 ноября, в Киеве прошло плановое заседание Кабинета министров на котором приняли ряд решений, которые могут непосредственно повлиять на жизнь граждан.

Так, например, на местах могут создавать органы самоорганизации населения, которые получат часть полномочий органов местного самоуправления и средства из местных бюджетов.

Хотя Закон о самоорганизации населения в Украине уже есть, но на сегодня он практически не работает, так как предусмотрена слишком сложная процедура создания новых органов (нужно проводить несколько собраний жителей, утверждать положение новой структуры, которая регистрируется как юрлицо и т.д. и т.п.).

"Поэтому возникла необходимость актуализации законодательства", - так говорится в пояснительной записке.

В частности, в Кабмине прописали, что органы самоорганизации могут создаваться даже в отдельных домах или ЖК. Они будут принимать участие в формировании и реализации программ по социально-экономическому развитию, представлять интересы жителей в отношениях с местной властью и должностными лицами. Сами органы самоорганизации будут регистрироваться как неприбыльные организации. Также из действующего закона исключили пункт, что новые органы должны создаваться по разрешению местных властей.

Еще один новый пункт - о том, что органы самоорганизации населения должны быть политически нейтральными. Плюс - соблюдать баланс интересов всех жителей, которые проживают на данной территории.

Актив органов по самоорганизации будут выбирать местные жители - выбрать могут любого, кто живет на законных основаниях (то есть, имеет регистрацию) на конкретной территории (в доме, ЖК, на улице, в микрорайоне и т.д.) и достиг возраста 18 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин хочет отменить дистанционку и вернуть школьников со студентами за парты.