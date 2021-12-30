Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 30 декабря применил санкции к некоторым физическим и юридическим лицам. Пресс-служба органа раскрыла некоторые детали о новых фигурантах санкционного списка.

Они изложены в Фейсбуке СНБО.

Как сказано в посте, согласно предложению Кабинета министров, принято решение расширить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Санкции введены в отношении шести физических лиц и 24 юридических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части Керченского моста, организации пассажирского железнодорожного сообщения между Крымом и территорией России, а также нанесению ущерба национальному культурному наследию на территории Севастополя.

В санкционный список внесены также 18 физических лиц, причастных к вынесению судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины.

Наконец, санкции применены и к 52 физическим лицам, которые, занимая руководящие должности в структуре администрации РФ в Крыму, "наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как прошло последнее в этом году заседание СНБО.

Мы также приводили слова Алексея Данилова о том, как приняли санкции против телеканалов на заседании СНБО, которого не было.