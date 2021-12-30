Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета нацбезопасности снова заявил, что Россия не вторгается в Украину. По его словам, на сейчас не видно большой опасности на границах. Отметим, что это заявление в ходе брифинга он повторил несколько раз.

"На сегодняшний день угроз открытой агрессии со стороны Российской Федерации мы не видим", - заявил Данилов.

По его словам, на границе фиксируется небольшое увеличение войск РФ, "но оно не является критичным".

"Сейчас нет повода раздувать панику. Ситуация является контролируемой. Это одна из информационных атак, которые ощущаются на территории нашей страны, нас пытаются запугивать", - сказал Данилов.

Напомним, что еще 16 декабря Алексей Данилов в интервью Reuters заявлял, что у границы Украины с Россией находилось 92 тысячи российских военнослужащих, но президенту РФ Владимиру Путину потребуется гораздо больше, если он собирается вторгнуться в Украину.

Секретарь СНБО считает, что России потребуется не менее 500-600 тысяч солдат на границе, чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления.

27 декабря секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Голоса" Роман Костенко считает, что сейчас нет серьезных оснований для ожидания российского вторжения в Украину.