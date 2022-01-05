В СНБО отказались сообщать о том, запретят ли сериал "Сваты-7" производства "Квартала 95", который транслируется на попавшем под украинские санкции телеканале "Россия-1". А в Государственном бюро расследований не раскрывают информацию о том, расследуется ли в рамках уголовного производства факт демонстрации сериала на подсанкционном канале.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Журналисты запросили в СНБО информацию о том, будет ли запрещен сериал "Сваты-7" в Украине, проводил ли СНБО проверку относительно того, как сериал в обход санкций попал в российский эфир, и если нет, то будет ли проводиться такая проверка. Кроме того, у Совбеза уточняли, обращался ли СНБО в правоохранительные органы для расследования этих обстоятельств в рамках уголовного производства. Однако ответа на вопросы в Совете национальной безопасности и обороны так и не дали.

"Вопросы вашего письма не содержат просьбы о получении отображенной и задокументированной Аппаратом СНБО Украины информации, и поэтому это письмо не является запросом на получение публичной информации. При этом сообщаем, что, согласно статье 5 закона Украины "О санкциях", Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос о применении, отмене и внесении изменений в санкции исключительно по предложению Верховной Рады Украины, президента, Кабинета министров, Национального банка и Службы безопасности Украины", - сообщили в СНБО.

Также в СНБО заявили, что в случае поступления от уполномоченного субъекта предложения по применению санкций оно в установленном порядке будет вынесено на рассмотрение.

Отказом отвечать отреагировали на вопрос о расследовании показа сериала на российском подсанкционном канале и в ГБР.

"Уголовный кодекс Украины устанавливает особый порядок ознакомления с материалами досудебного расследования (информацией, полученной во время его осуществления) для сторон и участников уголовного производства (статья 221 "Ознакомление с материалами досудебного расследования до его завершения", статья 290 "Открытие материалов другой стороне" и другие). Таким образом, положения закона не распространяются на доступ к информации и документам, созданных во время осуществления досудебного расследования", - сообщили в Госбюро расследований в ответ на запрос журналистов.

Также в ГБР заявили, что данные досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным.

Напомним, "Страна" писала о том, что в конце декабря 2021 года в России начали показ сериала "Сваты-7", снятого "Кварталом 95".

Также мы сообщали, что СБУ не запрещала въезд в Украину звезде "Сватов" Добронравову, который поддержал аннексию Крыма.