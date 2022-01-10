Две области Украины оказались в оранжевой зоне карантина. Данные Минздрава

В Украине в понедельник, 10 января, уже две области попали в оранжевую зону адаптивного карантина. Речь идет о Сумской и Херсонской областях. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В частности, в Сумской области вырос показатель выявления случаев инфицирования, а в Херсонской - показала рост динамика уровня госпитализаций.

Все остальные регионы Украины продолжают находиться в желтой зоне карантина.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Изначально карантин в стране ввели 12 марта 2020 года и после этого его много раз продлевали. Таким образом срок его действия к 31 марта 2022 года превысит два года.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине третий день снижается заболеваемость ковидом, за минувшие сутки заразились меньше двух тысяч человек. За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 704 442 случая ковида. Из них 97 325 оказались летальными. 3 514 786 человек выздоровели.

Также мы сообщали, что на Кипре обнаружен новый штамм коронавируса, его назвали дельтакрон. Ученые заявили, что он является гибридом штаммов "Дельта" и "Омикрон".