В Украине третий день подряд снижается заболеваемость ковидом. В течение минувших суток коронавирус обнаружили у 1 969 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 10 января пресс-службой Минздрава.

По информации ведомства, среди новых зараженных - 94 ребенка и 41 медик. В больницы вчера попали 1 064 пациента с ковидом. 86 случаев коронавируса оказались летальными. 3 517 человек выздоровели.

20 376 человек вчера привились от коронавируса. Первую дозу получили 5 850 из них. Еще 12 350 человек сделали вторую прививку. Дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную - 2 053.

За все время пандемии в Украине зафиксировали уже 3 704 442 случая ковида. Из них 97 325 оказались летальными. 3 514 786 человек выздоровели.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Китае назвали категорию людей, наиболее уязвимую перед "Омикроном". По мнению местного вирусолога, прежде всего новый штамм опасен для людей с пониженным уровнем иммунитета.

Также мы сообщали, что в Украине утилизируют почти 600 тысяч доз испорченных вакцин от коронавируса. Речь о дозах препарата, срок годности которых истек, а также о вакцине, которую неправильно транспортировали.