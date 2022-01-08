Наша страна отправит на утилизацию около 560 тысяч доз просроченной вакцины от коронавируса AstraZeneca. Также будут уничтожены 30 000 доз вакцины Pfizer, которая испортилась из-за неправильной транспортировки.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, в 2021 году Украину бесплатно получила более 3,6 млн доз вакцин против коронавируса в качестве гуманитарной помощи из других стран, а также свыше 7,4 млн доз в рамках глобального механизма COVAX.

"По состоянию на 05.01.2022 561 729 доз вакцины AstraZeneca (с истекшим сроком годности), полученной на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи от других государств, собраны на региональных складах и будут переданы специализированной организации по ее утилизации", - сообщает Минздрав.

Также в июне стало известно о возможном нарушении холодовой цепи хранения при транспортировке более 30 000 доз вакцины Pfizer, которая была закуплена за средства государственного бюджета. По результатам служебного расследования эта партия была признана непригодной для использования.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал приказ, которым предусмотрено получение бустерной дозы вакцины всеми украинцами, достигшим совершеннолетия.

Кроме того, мы сообщали, что в МОЗ признали, что только в трех регионах Украины вакцинировали от коронавируса более половины населения.