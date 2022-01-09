За прошедшие сутки, 8 января, в Украине подтвердились 2 810 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом свидетельствует статистика Минздрава.

Среди заболевших есть 163 ребенка и 33 медработника. Вакцинировались за последние 24 часа 26 950 человек. Из них:

Бустерной дозой – 2 193 украинца;

Дополнительной дозой – 314 граждан.

Кроме того, за прошедшие сутки:

Госпитализировали – 840 человек;

Умерли – 75;

Выздоровели – 2 818.

По данным ведомства, больше всего случаев заражения COVID-19 было зафиксировано в Киеве (437), а также Винницкой (205) и Киевской (193) областях.

Напомним, вчера уровень новых случаев заражения был на уровне 3 195 человек. При этом госпитализировать пришлось 1 752 украинца.

"Страна" писала о том, что на планете было зарегистрировано более 2,6 миллиона заражений коронавирусом. Это самый большой суточный показатель за все время пандемии.

Также мы сообщали, что в Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех совершеннолетних.