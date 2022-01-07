Канцлер Австрии Карл Нехаммер после возвращения из отпуска заразился COVID-19 и находится на самоизоляции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство австрийского федерального канцлера в пятницу, 7 января.

Канцлер Австрии в пятницу, 6 января, получил положительный результат теста на COVID-19 после возвращения из отпуска во вторник.

"Нехаммер, разумеется, привит три раза. Он находится в домашнем карантине", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что супруга и дети канцлера не заражены.

Кроме того, по данным ведомства, у Нехаммера не проявились симптомы заболевания.

"Нет причин для беспокойства, я чувствую себя хорошо", - заявил канцлер Австрии.

Ранее "Страна" сообщала, что в Австрии заявляют о необходимости перенести обязательную вакцинацию с февраля на апрель.

Также мы писали, что обязательная вакцинация должна вступить в силу в Австрии с 1 февраля, при этом штраф за отказ от обязательной вакцинации составит до 3 600 евро. Австрия - первая страна мира, в которой вводится обязательная вакцинация.

Кроме того, мы информировали, что решение правительства ввести обязательную вакцинацию в Австрии вызвало массовые протесты в стране.