За прошедшие сутки в Украине стало больше зараженных коронавирусом на 3 195 человек. Это в два раза меньше, чем было зафиксировано вчера. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За последние 24 часа заболел 151 ребенок и 37 медработников. Также за день:

Госпитализированы – 1 752 человека;

Летальных случаев – 76;

Выздоровели – 1 942.

Также в ведомстве уточнили, что за прошлые сутки было сделано 10 876 тестирований методом ПЦР и 1 834 методом ИФА.

По данным Минздрава, больше всего случаев коронавируса было зафиксировано во Львовской области (296), Киеве (291) и Ивано-Франковской области (243).

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 699 663 случая коронавируса. Из них 97 164 оказались летальными. 3 508 451 человек выздоровел.

Напомним, "Страна" писала о том, что за прошлые сутки на планете было зарегистрировано более 2,6 миллионов заражений коронавирусом. Это самый большой суточный показатель за все время пандемии.

Также мы сообщали, что в Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех совершеннолетних.

Кроме того, мы писали, что недавно в Китае город-миллионник закрыли на карантин из-за трех бессимптомных случаев коронавируса.