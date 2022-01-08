Заболеваемость ковидом в Украине за сутки упала вдвое. Вчера заразились чуть больше трех тысяч человек
За прошедшие сутки в Украине стало больше зараженных коронавирусом на 3 195 человек. Это в два раза меньше, чем было зафиксировано вчера. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За последние 24 часа заболел 151 ребенок и 37 медработников. Также за день:
- Госпитализированы – 1 752 человека;
- Летальных случаев – 76;
- Выздоровели – 1 942.
Также в ведомстве уточнили, что за прошлые сутки было сделано 10 876 тестирований методом ПЦР и 1 834 методом ИФА.
По данным Минздрава, больше всего случаев коронавируса было зафиксировано во Львовской области (296), Киеве (291) и Ивано-Франковской области (243).
За все время пандемии в Украине выявили уже 3 699 663 случая коронавируса. Из них 97 164 оказались летальными. 3 508 451 человек выздоровел.
Напомним, "Страна" писала о том, что за прошлые сутки на планете было зарегистрировано более 2,6 миллионов заражений коронавирусом. Это самый большой суточный показатель за все время пандемии.
Также мы сообщали, что в Украине одобрили бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех совершеннолетних.
Кроме того, мы писали, что недавно в Китае город-миллионник закрыли на карантин из-за трех бессимптомных случаев коронавируса.