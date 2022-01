Несмотря на то, что смертность от "Омикрона" оказалась на 75% ниже, чем от других видов коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что новый штамм не является легким заболеванием.

Об этом заявил на брифинге гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Хотя "Омикрон" действительно выглядит менее серьезным по сравнению с "Дельтой", особенно для вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "легких". Как и в предыдущих вариантах, "Омикрон" приводит к госпитализации людей, и он убивает людей. Фактически, цунами случаев настолько огромно и быстро, что оно подрывает системы здравоохранения по всему миру", - сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ также добавил, что из-за "Омикрона" больницы становятся переполненными и недоукомплектованными, это влечет за собой смерти среди пациентов не только от ковида, но и от других болезней и травм, при которых пациенты не могут вовремя получить помощь.

Гебрейесус также призвал людей вакцинироваться и придерживаться противоэпидемических мер, а также настоял на равном распределении вакцин в мире.

