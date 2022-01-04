В США побили мировой рекорд, зафиксировав более миллиона COVID-случаев за сутки
В Соединенных Штатах Америки за минувшие сутки зафиксировали более 1 млн случаев коронавируса. Такой показатель является мировым рекордом для одной страны за весь период пандемии COVID-19.
Об этом сообщает The Guardian.
По данным Университета Джона Хопкинса,1,06 миллиона человек в Америке получили за минувшие сутки положительный результат теста на коронавирус.
Такой резкий рост связывают с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".
Данный суточный прирост заражений почти вдвое превышает предыдущий рекорд в 590 000 случаев, который установили лишь четыре дня назад в Соединенных Штатах.
При это реальная заболеваемость может быть выше, ведь многие американцы делают еще и тесты на коронавирус дома, не всегда сообщая о результатах.
В то же время в СМИ предполагают, что на рекордный показатель могли повлиять задержки с публикацией результатов тестов на праздники.
Между тем, в Украине четвертый день подряд снижается заболеваемость ковидом. В течение минувших суток в стране выявили 1 746 новых случаев коронавируса.
Кроме этого, "Страна" писала о том, что по информации Минздрава, новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", в Украине может начаться уже в конце января.