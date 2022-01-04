В Украине четвертый день подряд снижается заболеваемость ковидом. В течение минувших суток в стране выявили 1 746 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствует статистика, которую утром 4 января в Facebook обнародовала пресс-служба Минздрава.

Среди новых пациентов - 87 детей и 21 медик. В течение суток в больницы с ковидом попали 970 человек. 135 случаев коронавируса оказались летальными. Вылечились за сутки 3 629 человек.

Кроме того, за сутки в Украине сделали 36 289 прививок от коронавируса. 8 511 человек получили первую дозу вакцины, 27 421 человек - вторую дозу. Дополнительную прививку сделали 96 людям, бустерную дозу вкололи 261 человеку.

За все время пандемии в Украине выявили уже 3 678 088 случаев коронавируса. 3 483 354 человека выздоровели. 96 436 случаев ковида оказались летальными.

Напомним, "Страна" писала о том, что по информации Минздрава, новая волна коронавируса, вызванная "Омикроном", в Украине может начаться уже в конце января.

Также мы сообщали, что ученые выяснили, что штамм коронавируса "Омикрон" меньше поражает легкие, чем другие разновидности вируса.

Кроме того, мы писали, что во Франции нашли новый штамм коронавируса с почти полусотней мутаций.