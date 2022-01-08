В Италии жителей старше 50 лет за отказ от вакцинации будут штрафовать на 100 евро (около 3 100 грн - Ред.). В силу уже вступило соответствующее правило.

Об этом пишет La Stampa.

Ранее правительство Италии приняло решение о введении обязательной вакцинации для итальянцев и проживающих в республике иностранных граждан старше 50 лет.

Как разъяснила пресс-служба Совета министров, помимо данного штрафа предусмотрены прочие санкции для тех, кто отказывается прививаться. В частности, всем трудящимся старше 50 лет для продолжения работы требуется ковид-сертификат, основанный на справке о вакцинации или перенесенном заболевании. Отсутствие данного документа без весомой причины (медотвода или противопоказаний) предполагает отстранение от работы без сохранения заработной платы. Кроме того, штрафы от 600 до 1,5 тыс. евро предусмотрены при обнаружении сотрудника на рабочем месте без ковид-сертификата.

Напомним, в министерстве здравоохранения Британии заявили, что пока нет необходимости в четвертой прививке от коронавируса, поскольку третья "обеспечивает высокий уровень защиты" у людей старше 65 лет.

Также "Страна" писала, что создатели системы хранения медицинской информации Elga заявили, что начать в Австрии обязательную вакцинацию от коронавируса с февраля, как планировалось, технически почти невозможно, реализовать ее получится только в апреле.