Создатели системы хранения медицинской информации Elga заявили, что начать в Австрии обязательную вакцинацию от коронавируса с февраля технически почти невозможно, реализовать ее получится только в апреле.

Об этом сообщает Die Рresse.

В Elga заявляют, что техническая реализация обязательной вакцинации в Австрии будет возможна не раньше апреля, но никак не с начала февраля. Правительство никак не консультировалось с представителями Elga во время определения сроков.

"ELGA GmbH и ее партнерам по внедрению потребуется как минимум время до 1 апреля 2022 года для технического внедрения обязательной вакцинации через национальный регистр вакцинации", - сказано в экспертном заключении.

Кроме того, нельзя было реализовать ограничение записи исключений врачами определенных специальностей, работающих по контракту, и расширение центрального индекса пациентов (ZPI), чтобы включить в него людей, которые зарегистрированы в Австрии, но не имеют номера социального страхования.

В то же время в академической сфере проблем с планами правительства касательной обязательной вакцинации не наблюдается. Конференция австрийских университетов единогласно выступает за введение обязательной вакцинации. Такого же мнения придерживается Институт этики и права в медицине Венского университета.

Напомним, согласно законопроекту обязательная вакцинация должна вступить в силу в Австрии с 1 февраля, при этом штраф за отказ от обязательной вакцинации составит до 3600 евро. Австрия - первая страна мира, в которой вводится обязательная вакцинация.

Также сообщалось, что решение правительства ввести обязательную вакцинацию вызвало массовые протесты в стране.