Новый вариант COVID-19, который является гибридом штаммов "дельта" и "омикрон", был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Вариант назвали "дельтакрон".

Об этом сообщает ТАСС в субботу, 8 января, со ссылкой на заявление заведующего данной лабораторией Леонтиоса Кострикиса, ранее возглавлявшего Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.

По словам заведующего лабораторией, новый вариант имеет генетическую основу как у штамма "дельта", но при этом ряд его мутаций такие же, как у штамма "омикрон".

"Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - заявил вирусолог.

По словам Кострикиса, у штамма "омикрон" 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре".

Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами COVID-19, а остальные 14 - у обычных жителей.

Ранее "Страна" сообщала, что несмотря на то, что смертность от "омикрона" оказалась на 75% ниже, чем от других видов коронавируса, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что новый штамм не является легким заболеванием.

Также мы писали, что врачи назвали восемь симптомов "омикрона", которые проявляются на ранних стадиях заболевания.