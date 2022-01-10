В воскресенье, 9 января, в Праге прошла демонстрация против планов чешских властей провести обязательную вакцинацию от коронавируса пожилых жителей республики и представителей определенных профессий с участием 4 тысяч активистов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Праге.

Акция протеста началась с митинга на Вацлавской площади, являющейся центральной в столице Чехии. Ораторы обвинили власти в том, что они делают из граждан "подопытных кроликов", так как вакцины, по мнению протестующих, не работают. Озвучивались и другие конспирологические теории о пандемии Covid-19.

Затем демонстранты, скандируя призывы против вакцинации, прошли по центральным улицам к Пражскому граду - резиденции президента Чехии. Полиция не зафиксировала инцидентов.

Единственными претензиями к организаторам акции протеста было то, что они не обеспечивали социальную дистанцию между ее участниками, а у подавляющего большинства из них не было медицинских масок. Не исключено привлечение организаторов к административной ответственности за нарушение требований эпидемиологической безопасности.

Представители полиции после завершения акции протеста подтвердили журналистам, что в ней приняли участие около 4 тысяч граждан.

Ранее "Страна" сообщала, что лидер антивакцинаторов Украины Остап Стахив призвал своих сторонников выходить на акцию протеста 24 января. Митинг будет проходить у Верховной Рады.

Также мы писали, что французы на фоне скандала с заявлением Макрона вышли на протест против вакцинных пропусков.