В сети разоблачили одного из главных антивакцинаторов России - Антона Амантонио.

Результаты расследования опубликованы на сайте Hackmd.io в воскресенье, 9 января.

В феврале 2020 года издательство АСТ выпустило его книгу "Прививать или не прививать, или Ну подумаешь, укол! Мифы о вакцинации".

Книгу быстро раскупили, однако позже разгорелся скандал и продажи приостановили. В книге автор заявляет о якобы прямой связи между вакцинами и серьезными заболеваниями.

Книга переведена и на украинский язык. Она активно продается в Украине

Скриншот: книга Амантонио активно продается на украинских площадках

Выяснилось, что Амантонио — это житель Израиля по имени Тал Илани (при рождении — Анатолий Улановский).

Ему 37-39 лет, он инженер, уроженец Украины. Его жена - Рузана Маленкович, ей 42 года. Как пишут в сети, она является доктором медицины и была соавтором книги супруга.

Пользователи также нашли вероятный адрес антипрививочника - поселение Авталион на севере Израиля. В Instagram у Амантонио сейчас 355 тысяч подписчиков.

Ранее "Страна" сообщала, что лидер антивакцинаторов Украины Остап Стахив призвал своих сторонников выходить на акцию протеста 24 января. Митинг будет проходить у Верховной Рады.

Также мы писали о том, как антивакцинаторы в середине декабря проводили марш по центру Киева под лозунгом "За конституционный строй".