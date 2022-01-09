В России сорвали покровы с главного анонимного антивакцинатора. Он оказался уроженцем Украины
В сети разоблачили одного из главных антивакцинаторов России - Антона Амантонио.
Результаты расследования опубликованы на сайте Hackmd.io в воскресенье, 9 января.
В феврале 2020 года издательство АСТ выпустило его книгу "Прививать или не прививать, или Ну подумаешь, укол! Мифы о вакцинации".
Книгу быстро раскупили, однако позже разгорелся скандал и продажи приостановили. В книге автор заявляет о якобы прямой связи между вакцинами и серьезными заболеваниями.
Книга переведена и на украинский язык. Она активно продается в Украине
Скриншот: книга Амантонио активно продается на украинских площадках
Выяснилось, что Амантонио — это житель Израиля по имени Тал Илани (при рождении — Анатолий Улановский).
Ему 37-39 лет, он инженер, уроженец Украины. Его жена - Рузана Маленкович, ей 42 года. Как пишут в сети, она является доктором медицины и была соавтором книги супруга.
Пользователи также нашли вероятный адрес антипрививочника - поселение Авталион на севере Израиля. В Instagram у Амантонио сейчас 355 тысяч подписчиков.
Ранее "Страна" сообщала, что лидер антивакцинаторов Украины Остап Стахив призвал своих сторонников выходить на акцию протеста 24 января. Митинг будет проходить у Верховной Рады.
Также мы писали о том, как антивакцинаторы в середине декабря проводили марш по центру Киева под лозунгом "За конституционный строй".