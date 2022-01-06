Украинцам сообщили о правилах работы горнолыжных курортов во время карантина. Инфографика МОЗ
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о необходимых мерах безопасности при посещении горнолыжных курортов во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщает в Facebook в четверг, 6 января, МОЗ Украины.
В инфографике МОЗ подробно объясняются правила посещения горнолыжных курортов как для путешественников, так и для руководителей курортов и облуживающего персонала.
Путешественникам в МОЗ объяснили, что:
- услуги предоставляются только при наличии COVID-документов и после их проверки;
- норма о необходимости наличия COVID-документов распространяется только на совершеннолетних граждан;
- при требовании обслуживающего персонала необходимо предоставить соответствующие запросу COVID-документы;
- все путешественники обязаны находиться в общественных местах в защитных масках.
Руководителям и обслуживающему персоналу курортов необходимо:
- перед началом работы измерять температуру всему персоналу;
- у всех сотрудников должны быть соответствующие COVID-документы;
- сотрудники, у которых зафиксирована температура 37,2 или выше, а также обязанные находиться на самоизоляции или имеющие симптомы ОРВИ, не должны допускаться к работе;
- все сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты;
- COVID-документы посетителей должны проверяться в момент заселения в отели курортов или при приобретении абонемента на горнолыжное катание;
- чтобы избежать повторных проверок COVID-документов, всем посетителям можно предоставить уникальные значки, что первичная проверка прошла успешно.
Горнолыжные курорты обязали соблюдать правила безопасности в пандемию. Источник: Facebook/МОЗ Украины
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