В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) Украины рассказали о необходимых мерах безопасности при посещении горнолыжных курортов во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает в Facebook в четверг, 6 января, МОЗ Украины.

В инфографике МОЗ подробно объясняются правила посещения горнолыжных курортов как для путешественников, так и для руководителей курортов и облуживающего персонала.

Путешественникам в МОЗ объяснили, что:

услуги предоставляются только при наличии COVID-документов и после их проверки;

норма о необходимости наличия COVID-документов распространяется только на совершеннолетних граждан;

при требовании обслуживающего персонала необходимо предоставить соответствующие запросу COVID-документы;

все путешественники обязаны находиться в общественных местах в защитных масках.

Руководителям и обслуживающему персоналу курортов необходимо:

перед началом работы измерять температуру всему персоналу;

у всех сотрудников должны быть соответствующие COVID-документы;

сотрудники, у которых зафиксирована температура 37,2 или выше, а также обязанные находиться на самоизоляции или имеющие симптомы ОРВИ, не должны допускаться к работе;

все сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты;

COVID-документы посетителей должны проверяться в момент заселения в отели курортов или при приобретении абонемента на горнолыжное катание;

чтобы избежать повторных проверок COVID-документов, всем посетителям можно предоставить уникальные значки, что первичная проверка прошла успешно.

Горнолыжные курорты обязали соблюдать правила безопасности в пандемию. Источник: Facebook/МОЗ Украины

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