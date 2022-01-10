Министерство здравоохранения Украины планирует организовать работу сотен мобильных бригад, которые будут заниматься вакцинацией жителей сел от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указано, что Минздрав планирует организовать работу 800 мобильных бригад. Бригады будут передвигаться по украинским селам для того, чтобы обеспечить доступность вакцинации от коронавируса для местного населения.

"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинировано 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", - рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, бустерной дозой вакцины от коронавируса в Украине привились уже более двух тысяч человек.

Также сообщалось, что правительство предложило гражданам Украины с временно неподконтрольных территорий прививаться от ковида на границе. В декабре на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак" на границе с Крымом начали делать прививки от COVID-19.