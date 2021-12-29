Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук заявила, что граждане Украины, проживающие в Крыму или на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, могут вакцинироваться от коронавируса на границе. А именно на Чонгаре и Каланчаке в Херсонской области или в Станице Луганской на Донбассе.

Об этом Верещук сказала 29 декабря во время пресс-конференции, посвященной облегчению пересечения КПВВ в Донецкой и Луганской областях и административной границы с Крымом.

Еще в начале декабря на украинских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) "Чонгар" и "Каланчак" на границе с Крымом начали делать прививки от COVID-19 препаратами Pfizer, Moderna и Coronavac.

Предложение Верещук прокомментировал первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

"Желающим вакцинироваться, в том числе и во время новогодних праздников, созданы такие условия, что ехать куда-то не нужно. Можно даже просто заявить и к тебе приедут и дома сделают укол. Открыты пункты в торговых центрах и на улицах в людных местах", - сказал Фикс.

По его словам, используемые в Крыму российские вакцины от коронавируса превосходят по эффективности зарубежные аналоги, которые колют в Украине.

"Граждане Украины, желающие приехать в Крым и получить вакцину от коронавируса, пусть приезжают и вакцинируются. Никто сегодня ни прописку, ни регистрацию не проверяет. Приехал, вакцинировался, получил соответствующий сертификат", - отметил Фикс.

Как писала "Страна", 22 декабря в "ДНР" и "ЛНР" предложили открыть все КПВВ "республик" без ограничений и списков на новогодние праздники. При этом в "республиках" поставили условие: у пересекающего границу должен быть один из документов, среди прочего сертификат о вакцинации (признанной взаимно). То есть "ЛДНР" фактически предложили признать вакцинацию "Спутником".

На это Верещук категорично заявила, что Украина не будет признавать российскую вакцину "Спутник V", чтобы возобновилась работа КПВВ на Донбассе со стороны "ДНР" и "ЛНР".