Львовские ученые приостановили дальнейшую разработку украинской вакцины против коронавируса. Причиной стала нехватка средств и отсутствие интереса со стороны властей.

Об этом в комментарии "Суспільному" заявил руководитель Института биологии клеток Национальной академии наук, академик Андрей Сибирный.

По словам ученого, вакцина прошла успешное испытание на первом этапе: у подопытных мышей появились антитела к вирусу. Однако, дальше необходимо было проверять, защищает ли вакцина от смерти из-за COVID-19 на трансгенных мышах в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

"Не удалось, потому что Национальный фонд исследований Украины морочил нам голову полгода, но так и не разрешил перевести деньги в Польшу, хотя никакого запрета на это нет", – говорит Сибирный.

Следующий этап испытаний должен заключаться в исследовании вакцины на больших животных - сусликах и приматах. Но для этого нужно много дорогостоящих препаратов общей стоимостью в 300-500 млн. евро.

"Никто не готов это делать. Я разговаривал с Минздравом, они говорят: "Мы не будем это финансировать. Пусть Фонд этим занимается". Это повисло. Был интерес президента и премьера, когда на рынке вакцин было мало. Теперь вакцин полно. Интереса к ним нет", – объяснил Андрей Сибирный.

При этом перспективы успешной разработки отечественной вакцины COVID ученый оценивает скептически. По его прогнозу дальше эти работы проводиться не будут.

Напомним, 20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили первые результаты доклинических испытаний украинской вакцины. Офис президента активно пиарился на этой теме накануне местных выборов в прошлом году. А президент лично пообещал группе ученых помощь. Но прошло больше года. Вакцины нет. Ее разработчики пропали из украинского медиапространства и хранят молчание о причинах провала. "Страна" разобралась, как в Украине пытались создать свою вакцину от коронавируса и почему из этого ничего не вышло.

Между тем, на территории Украины планируют производить вакцину от коронавируса CoronaVac. Старт производства запланирован на февраль следующего года.