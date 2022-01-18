Более 10 миллионов украинцев получили COVID-сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавирусной болезни, также МОЗ уже планирует запуск нового COVID-документа, который можно будет получить после введения бустерной дозы прививки.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Минздрав.

По данным медиков:

9,6 млн "зеленые" сертификаты подтверждающие 2 дозы;

483 тисячі "желтые", подтверждающие одну дозу вакцинации от СOVID-19;

300 тысяч человек сгенерировали сертификаты "о выздоровлении";

14 тысяч документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.

Министерство здравоохранения рассказало, что это один из самых успешных цифровых проектов, реализованных совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и НСЗУ Национальной службой здоровья Украины в 2021 году.

Напомним ранее, "Страна" рассказала, что после того как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев, в Украине также планируют принять такое решение. Это может случиться уже после 10 января 2022 года.

Также мы писали, с 6 января в Украине одобрена и начала проводиться ревакцинация от коронавируса.