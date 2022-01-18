В МОЗ подсчитали, сколько миллионов украинцев сгенерировали сертификаты о вакцинации от коронавируса
Более 10 миллионов украинцев получили COVID-сертификаты, подтверждающие вакцинацию от коронавирусной болезни, также МОЗ уже планирует запуск нового COVID-документа, который можно будет получить после введения бустерной дозы прививки.
Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Минздрав.
По данным медиков:
- 9,6 млн "зеленые" сертификаты подтверждающие 2 дозы;
- 483 тисячі "желтые", подтверждающие одну дозу вакцинации от СOVID-19;
- 300 тысяч человек сгенерировали сертификаты "о выздоровлении";
- 14 тысяч документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.
Министерство здравоохранения рассказало, что это один из самых успешных цифровых проектов, реализованных совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и НСЗУ Национальной службой здоровья Украины в 2021 году.
Напомним ранее, "Страна" рассказала, что после того как Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов для путешествий внутри ЕС с 12 до 9 месяцев, в Украине также планируют принять такое решение. Это может случиться уже после 10 января 2022 года.
Также мы писали, с 6 января в Украине одобрена и начала проводиться ревакцинация от коронавируса.