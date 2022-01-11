С 6 января в Украине одобрена и начала проводиться ревакцинация от коронавируса. Всем совершеннолетним украинцам, у которых есть "зеленый" сертификат, разрешили получать так называемую бустерную дозу вакцины. То есть третью по счету.

Пока темпы бустера не слишком высоки - поскольку обязательной для получения социальных преимуществ эта опция не является.

Однако есть не только медицинские преимущества от ревакцинации. Она дает существенный бонус украинцам, которые планируют поехать в Европу, но имеют лишь прививку "Коронаваком". Также бустер помогает за один укол продлить ковид-сертификат еще на девять месяцев.

Зачем нужен третий компонент, кто имеет право на дополнительную дозу и где ее получить, какими вакцинами делают, что изменится в ковид-сертификате, охотно ли украинцы вводят себе бустер - ответы на все эти вопросы в материале "Страны".

Зачем нужна бустерная вакцина?

Бустерная доза вакцинации - это третья и более доза вакцины для усиления защиты от заболевания. Она нужна, поскольку со временем эффективность иммунизации от коронавируса может снижаться.

Тем более, что вирус мутирует и становится более заразным. Яркий пример - "Омикрон", который может резко ухудшить статистику в Украине уже в январе (и это уже происходит на Западе).

Насколько уменьшатся у человека антитела после второй прививки и через какое время, зависит от особенностей организма, типа вакцины и многих других факторов. В среднем защита ослабляется через 6-9 месяцев, поэтому врачи рекомендуют привиться вновь, чтобы повысить титры.

Медики фиксируют, что количество антител после третьей дозы растет. На какое "правильное" число они должно увеличиться - неизвестно. В том числе, как и не определено, сколько их должно быть для обстоятельной защиты от ковида изначально.

Ключевое противопоказание по ревакцинации - ее не стоит делать слишком рано, это может быть опасно. К такому выводу в публикации The Lancet пришла группа авторов, в числе которых научные сотрудники ВОЗ.

По мнению исследователей, ранняя бустерная доза - до полугода после полной вакцинации - может привести к побочным эффектам. Эксперты подчеркивают, что это касается как мРНК-вакцин, так и препаратов на основе аденовируса.

В докладе говорится, что если бустерные дозы будут вводиться в организм слишком рано или слишком часто, то это может вызвать у пациента миокардит (в данном случае речь идет о введении мРНК-вакцин, то есть препаратов от компаний Pfizer и Moderna), а также синдром Гийена-Барре (здесь имеются в виду вакцины на основе аденовируса, включая AstraZeneca).

Кто имеет право на бустер и дополнительную дозу?

Право на бустерную дозу есть у всех совершеннолетних граждан Украины.

Желаемый срок введения третьего компонента - от 6 до 9 месяцев со дня получения второй прививки от Covid-19.

Люди с ослабленным иммунитетом (люди с раком крови, ВИЧ, трансплантированными органами и т.п.), у которых из-за болезней и лекарств не сформировалась защита после двух доз вакцины, получают бустер уже с декабря.

Оптимальный период введения укола таким гражданам составляет от 3 до 6 месяцев со дня второй иммунизации.

Где получить бустерную дозу?

Онлайн-запись на получение бустерной дозы вакцины от ковида стартовала 4 января.

Чтобы записаться на бустерную прививку от COVID необходимо перейти на сайт helsi.me, выбрать удобный пункт вакцинации, дату и время.

При этом вполне можно без всякой записи приехать в центр массовой вакцинации и в порядке живой очереди уколоться. Ажиотажа в этих центрах на данный момент нет.

Какими вакцинами делают бустерную дозу?

Для бустерной вакцинации используют препараты Moderna или Pfizer по утвержденным Минздравом схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы AstraZeneca + бустер Moderna или Pfizer

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer

Что изменится в ковид-сертификате?

Вакцинированные бустерной дозой получат два новых ковида-сертификата. Техническая возможность добавлять их в "Дию" появится в конце января.

Первый, внутренний сертификат, будет "зеленым" и в нем будут отражены все предыдущие вакцинации плюс бустерная доза.

Второй, международный сертификат, будет показывать марку последней сделанной вакцины. То есть это будет Moderna или Pfizer. Что является хорошей новостью для тех, кто ранее привился "Коронаваком", с которым пускают далеко не во все страны ЕС.

Действовать оба сертификата будут 270 суток - то есть девять месяцев. Кстати, скоро и обычные ковид-паспорта будут выдавать на этот срок, согласно нормам Евросоюза.

То есть для украинцев это станет возможностью для продления своих нынешних ковид-сертификатов. Особенно это актуально для тех, у кого нынешний уже подходит к концу.

Охотно ли украинцы делают бустер?

СНБО дает общую статистику и по бустеру, и по второй дозе для льготных категорий. С 13 декабря всего третий раз укололось 6 669 человек. Это чуть более 200 человек в день. При этом в Украине 14 миллионов человек имеют право на бустер - они прошли полный курс вакцинации.

То есть услуга пока большим спросом не пользуется.

К тому же, с ее получением периодически возникают проблемы. Журналист Сергей Щербина рассказал, как "с боями" сделал себе бустер.

"Получил "бустерный" Pfizer. К своему глубочайшему удивлению, с боем. Причём, что интересно, на центральном уровне всё организовано прекрасно - вакцины завались, запись в электронную очередь, центры вакцинации удобно расположены.

Но, все это счастье цивилизации разбилось о скалы, сделанные из глубинного народа. В данном случае - медицинский персонал.

Записался через хелси, приезжаю в "Блокбастер" ко времени, людей вообще нет. Говорю - третью дозу хочу. Ответ: "У нас вказивка третью дозу не колоть". От кого? От нашего начальства. И всё. Глухая советская оборона.

Связался с киевским координатором по вакцинации. Ответственный человек говорит - быть не может.

А граждане продолжают подходить. Их разворачивают - вказивка, до среды и не приходите.

Путём установления связи бригады с координатором выяснилось, что никакой вказивкы нет. Бригада тут же упала на тему "мы люди подневольные, нам сказали". Кто сказал, правда, так и осталось загадкой.

В общем, укололись.

Вот честно, как мог поддерживал кампанию по вакцинации от ковида. Да и от всего остального. Но все эти усилия меркнут перед взводом в белых халатах, прошедшим разведшколу в районной поликлинике".





Историю, описанную Щербиной о том, что не везде людям готовы уколоть "бустер", подтверждают другие:

"Та же история у моей мамы в Космополите - дважды отказались делать бустер, в соседнем центре массовой вакцинации сделали без вопросов. Дичь", - комментирует пользователь Facebook Иван Примаченко.

"Похожая ситуация с вакцинацией людей без документов. На всех уровнях говорят: работает, разъяснения есть, везде можно сделать. По факту, все как у тебя...", - пишет нардеп Роман Грищук в ответ на историю Щербины.

При этом блогер Евгений Истребин укололся третьей дозой без проблем. Отметил, что прождав в очереди 20 минут, получил прививку Пфайзером после полного курса вакцинации Коронаваком.

Руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский тоже начал 2022 год с укола бустером.

"...сделал сам, и советую всем, у кого нет противопоказаний – сделайте бустерную, разрешенную МОЗ 3-ю прививку и увеличьте свои шансы не заболеть или на крайний случай перенести этот вирус как легкую простуду", - посоветовал он.

Радиоведущий Кирилл Капустин тоже сделал третью прививку Пфайзером и шутит, что "После новогодних каникул, это единственный способ перестать пить алкоголь на три дня".

Простые киевляне рекламируют самые тихие и спокойные центры, где нет очередей и можно получить бустерную вакцину.

"Народ, у кого возникло желание сделать бустерную прививку - в пункте вакцинации в Силвер Бризе (Тычины 1В, возле Сильпо) очередей нет, от слова "вообще пусто". Зато есть Файзер и Модерна.

У меня на укол ушло минут 5 с заполнением анкет, раздеванием и разговорами.

Этой точки нет на онлайн записи в Helsi, поэтому врачи скучают. Сегодня открыты до 17.00, завтра с 11.00 до 17.00", - написала Лада Бондаренко.