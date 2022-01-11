Замминистра здравоохранения Марию Карчевич заявила, что в Украине для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации и хочет сделать прививку от коронавируса, предусмотрена "вакцинационная амнистия".

Об этом она рассказала в эфире ТСН.

По ее словам, человек может признаться своему лечащему врачу о подделке документа и тот его аннулирует. Однако медик в таком случае должен сообщить о фейковом документе в Нацполицию.

Ранее мы писали, что Украинский институт будущего провел социологическое исследование. В результате опроса стало известно, что 10% (как минимум, 800 тыс. украинцев) купили фейковые Covid-паспорта.

Также мы рассказывали, что летом "Страна" проводила эксперимент, купив паспорт вакцинации на подпольном рынке. Тогда цены на фейковый ковид-сертификат варьировались в зависимости от формата и сложности изготовления - от 150 до 1500 евро. Тогда "Страна" купила самый дорогой сертификат европейского образца и без проблем зарегистрировала его в "Дии".

Кроме того, мы сообщали, как в Украине разоблачили крупнейшую сеть создателей поддельных ковид-сертификатов.