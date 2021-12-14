Служба безопасности Украины разоблачила самую масштабную в стране сеть изготовителей поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса. Каждый месяц злоумышленники зарабатывали более 5 миллионов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Противоправную деятельность организовали два киевлянина, которые привлекли нескольких руководителей медучреждений и шестерых семейных врачей из разных регионов страны.

За деньги они вносили данные людей в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в "Дию". Злоумышленники оформляли медицинские документы без фактической вакцинации.

"Как свидетельствуют предварительные данные, "прибыль" злоумышленников составила более 5 млн грн ежемесячно. Сейчас это самая большая по количеству изготовленная COVID-фальшивок сеть в Украине", - сказано в сообщении.

Решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства идет досудебное расследование.

Напомним, в Ужгороде в кабинете анонимной вакцинации привились 200 медиков с поддельными ковид-сертификатами.

Также сообщалось, что в Киеве посетитель разгромил кафе в ответ на просьбу предъявить Covid-сертификат.