Министерство туризма Болгарии опубликовало противоэпидемические правила на зимний туристический сезон 2021/2022 года. Согласно им, на горнолыжных курортах для заселения в гостиницы не понадобятся ни сертификат о вакцинации от коронавируса, ни ПЦР-тест.

Документ опубликован на туристическом портале Болгарии.

Как сказано в правилах, в случае проявления у туриста симптомов заражения коронавирусом, его должны изолировать в отдельном номере гостиницы. При этом сам отель не будут закрывать на карантин. Зараженному обязаны предоставить врача для полного обследования, а также отдельного сотрудника, прошедшего полный курс вакцинации от COVID-19.

Согласно документу, трансфер туристов на горнолыжные курорты осуществляется с соблюдением всех противоэпидемиологических мер безопасности. По возможности в автобусах должны открывать окна для проветривания.

На подъемниках туристы обязаны соблюдать меры санитарной безопасности, а количество пассажиров в закрытых кабинках регулирует оператор канатной дороги.

А вот в спа-центрах и других развлекательных заведениях горнолыжных курортов Болгарии туристам все-таки придется предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тесты, сделанные не ранее чем за 72 часа до прибытия на курорт. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до посещения. Справки не будут требовать с туристом младше 18 лет.

В заведениях общественного питания в Болгарии требуют соблюдать следующие меры:

все люди, находящиеся в закрытых общественных местах, где их обслуживают, обязаны иметь защитную маску (одноразовую или многоразовую);

следует контролировать и не смешивать потоки входящих и выходящих посетителей, не допускать скопления туристов, следить за соблюдением дистанции в 1,5 м;

соблюдать гигиену рук;

допускать размещение не более одного гостя на 8 кв. м, исключение допускается для членов одной семьи.

В ресторанах и кафе справки не требуют. То же самое касается проезда в общественном транспорте и такси, а также посещения аптек и магазинов.

Въезд в саму страну разрешен с сертификатом о вакцинации, справкой на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, с экспресс-тестом на антигены, сделанным за 48 часов до въезда либо со справкой о перенесенном заболевании в течение последних 180 дней. Детям до 12 лет ни один из перечисленных документов не требуется.

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