Министерство здравоохранения Украины продлило контракт с фармацевтической компанией Pfizer на два следующих года. В 2022 и 2023 годах Украина будет получать по 25 миллионов доз вакцины.

Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 23 ноября.

"Министерство здравоохранения продлило контракт с компанией Pfizer на поставку вакцины от Covid-19 на 2022-2023 годы с четкими сроками поставок вакцин. В течение этого времени Украина будет получать по 25 млн доз вакцин ежегодно", - рассказал Ляшко.

Ляшко рассказал, что вакцину будут использовать для проведения дополнительных прививок в случае соответствующих рекомендациях Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

"Одно из исследований Центра по контролю и профилактики заболеваний в США показывает, что непривитые люди, который перенесли Covid-19, имеют в два раза больший риск заболеть снова, чем вакцинированные. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, и даже в случае инфицирования, вакцинированные переносят болезнь гораздо легче", - рассказал Ляшко.

Напомним, 24 ноября антивакцинаторы соберутся на акцию протеста под стенами Верховной Рады.

Также сообщалось, что среди заразившихся ковидом в Украине только 10% вакцинированных.