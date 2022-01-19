Госсекретарь США Энтони Блинкен утром в среду, 19 января, прибыл в Украину. Сегодня в Киеве он встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Фото Блинкена в украинском аэропорту опубликовала в Twitter корреспондентки CNN Дженнифер Ганслер.

"Энтони Блинкен прибыл в Киев", - сообщила она и опубликовала снимок.

"Страна" уже рассказывала, о чем Блинкен будет говорить с Зеленским и Кулебой. И речь не только о "российском вторжении". По информации источника "Страны", главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации.

Отметим, что после Киева у Блинкена запланирован визит в Берлин, где он 20 января проведет встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Напомним, "Страна" писала о том, что уже 21 января Блинкен встретится в Женеве с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", - прокомментировал предстоящую встречу госсекретарь США.