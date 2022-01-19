Государственный секретарь США Энтони Блинкен, который сегодня, 19 января, прибудет в Киев, после визита в Украину встретится в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом Блинкен сообщил в Twitter.

"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой (главой МИД РФ Сергеем Лавровым – ИФ) в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", - написал он.

По информации Госдепа, встреча пройдет в пятницу, 21 января.

Напомним, "Страна" писала о том, что в центре Киева ограничат движение автомобилей во время визита Блинкена. Временные ограничения дорожного движения возможны 19-20 января в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов.

Также мы сообщали, что Лавров перед визитом Блинкена в Украину призвал его надавить на Киев для выполнения Минских соглашений.

Кроме того, мы писали о том, чего ждут на Банковой от визита Блинкена.