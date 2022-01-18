В Министерстве иностранных дел РФ раскрыли свою версию сегодняшних переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, которые прошли перед визитом госсекретаря США в Украину.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Там сообщают, что Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о "якобы готовящейся российской агрессии" в отношении Украины

"В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения",- говорится в сообщении МИД по итогам разговора Лаврова и Блинкена.

Помимо этого, Лавров и Блинкен обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время. Министр иностранных дел России призвал США предоставить свой ответ на предложения по гарантиям безопасности.

В МИД РФ отдельно добавили, что телефонный разговор состоялся по инициативе США.

Напомним, 19 января Энтони Блинкен приедет в Киев, где встретится в президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После визита в Украину Блинкен отправится в Берлин.

Американские СМИ пишут, что Блинкен завтра приедет в Украину, чтобы поддержать Киев в условиях нарастающей эскалации. Однако, источник в украинских дипломатических кругах сказал "Стране", что на Банковой совсем другие ожидания от визита Блинкена.