После переговоров с Россией по безопасности США ждут от Москвы решения по поводу того, как она намерена поступать в ситуации вокруг Украины.

Об этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена сообщает ТАСС.

"России надо обсудить все это у себя дома. Мы делаем то же самое... Существует два пути, и они могут решить, по какому из них пойти... Есть путь дипломатии и диалога, и мы привержены ему, мы считаем, что это лучший путь вперед, это наиболее ответственный путь вперед с точки зрения решения разногласий и также ситуации на востоке Украины. С другой стороны, если они выберут конфронтацию, если они выберут агрессию, мы полностью готовы к этому", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также полагает, что Вашингтон и Москва оказались в нынешней ситуации "по инициативе России".

"В конечном счете мы не можем выбирать за него (президента РФ Владимира Путина - Ред.). Мы можем лишь изложить в очень четких категориях то, какие последствия будут иметь варианты действий, которые он выберет", - сообщил Блинкен.

Напомним, "Страна" писала о том, Россия после заседания совета ОБСЕ заявила об отсутствии адекватного ответа по гарантиям безопасности.

Также мы писали о том, что США и НАТО обещают дать ответ на предложения России по безопасности на следующей неделе.