После переговоров России с США и НАТО по вопросам безопасности, которые в Кремле назвали неудачными, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предостерег Украину и ее западных партнеров от военного решения проблемы Донбасса.

Об этом Рябков заявил в интервью RTVI, пишет "РИА Новости".

"В голову властям Украины могут прийти самые немыслимые вещи, нужно положить этому конец", - сказал Рябков.

По его словам, военные специалисты уже предлагают президенту РФ Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины.

Кроме того, Рябков заявил, что Москва предостерегает Украину, НАТО и США от военного решения ситуации на Донбассе.

"Мы самым решительным образом предостерегаем и Киев, и его западных партнеров от подобного рода замыслов, если они у кого-то формируются, потому что это просто путь в никуда", - сказал Рябков.

Также, по его словам, Россия призывает Украину вернуться к выполнению комплекса мер Минских соглашений.

Кроме того, замглавы МИД РФ заявил, что оснований для нового раунда переговоров с НАТО в ближайшее время нет.

"США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам предложений по безопасности... Позиция НАТО по вопросу о нерасширении альянса непробиваемая, это тревожно", - сказал Сергей Рябков.

При этом Рябков заявил, что РФ примет "другие меры и приемы" в отношении Запада, если США и НАТО не учтут российские требования.

Напомним, 10 января состоялись переговоры России и США по вопросам безопасности в Женеве.

После этого, 12 января, состоялось заседания Россия-НАТО в Брюсселе.

Сегодня, 13 января, в Вене проходит заседание совета ОБСЕ, на котором также рассматривают российские предложения по безопасности.