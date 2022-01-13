В Вене началось заседание совета ОБСЕ, на котором рассмотрят российские предложения по безопасности
Сегодня, 13 января, в Вене началось специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, на котором будут рассмотрены российские предложения по гарантиям безопасности в Европе.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Это будет последний из трех раундов переговоров по российским предложениям. До того были переговоры с США (в Женеве) и с НАТО (в Брюсселе).
После этого американцы должны будут в ближайшие дни представить в письменном виде свои ответы на предложения Российской Федерации. Тогда и будет понятно, чем все эти переговоры по сути закончились.
Спецзаседание проходит по случаю перехода председательства к Польше. На этой площадке РФ и расскажет о своих предложениях по гарантиям безопасности.
Напомним, по словам замминистра иностранных дел Польши Марцина Пшидача, Польша во время председательства в ОБСЕ в 2022 году будет требовать выполнения Минских соглашений по Донбассу.
Также мы рассказывали, о чем говорили Россия и НАТО в Брюсселе в среду, 12 января.
Ранее "Страна" подробно анализировала, как прошли переговоры России и США в Женеве.