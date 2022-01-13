В Кремле прокомментировали призывы Североатлантического альянса о деэскалации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО хочет диктовать, куда РФ перемещать войска на своей территории, а это вряд ли возможно.

Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 13 января.

"Мы слышим заявления НАТО, о том, что НАТО будет расширяться дальше. Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию, Швецию. Мы слышим заявления НАТО некоторых стран, которые требуют увеличить количества контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые Прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне? То есть, если НАТО хочет диктовать нам как и куда перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно. Мы говорим о российской территории - Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это тоже очень принципиальный момент", - сказал Песков.

Напомним, 12 января прошел второй этап переговоров по безопасности - между Россией и НАТО. В Альянсе заявили, что в НАТО готовы снова встречаться с Россией, чтобы обсудить увеличение прозрачности учений, противодействие кибератакам, а также вопросы ядерной политики.

Также ранее в Кремле прокомментировал возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По словам Дмитрия Пескова расширение Альянса представляет угрозу для РФ.