Страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония) просят НАТО увеличить численность войск Североатлантического альянса, размещенных на их территории.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас сообщает Reuters.

"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками вопрос об увеличении их присутствия здесь в качестве сдерживающего фактора", - заявила она.

Вместе с тем, премьер-министр не рассказала о подробностях диалога. Однако она сказала, что возможное усиление военного присутствия НАТО в трех странах Балтии - мера сдерживания России.

Отметим, подразделения НАТО были размещены в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. В каждой из стран находится более тысячи военнослужащих.

Напомним, по прогнозам бывшего офицера американской армии и военного эксперта Дэвида Пейна, США могут пойти на исключение Латвии, Литвы и Эстонии из НАТО ради нового соглашения с Россией по гарантиям безопасности.

Также сообщали, что президент США Джо Байден заявил, что НАТО увеличит присутствие в Европе, если Путин "пойдет на Украину".