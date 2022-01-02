США могут пойти на исключение из состава НАТО трёх прибалтийских стран (Латвию, Литву и Эстонию) ради стратегических договорённостей с Россией о создании восточноевропейской "буферной зоны".

Такой исход переговоров между РФ и Вашингтоном прогнозирует бывший офицер американской армии и военный эксперт Дэвид Пейн в журнале The National Interest (статья опубликована 1 января).

Администрация Байдена расценивает Китай в качестве первостепенной и долгосрочной угрозы для США и союзников. Чтобы противостоять Пекину, Штаты могут предложить России "пакт о ненападении", полагает Пейн.

В рамках этого нового соглашения о безопасности между США и Россией независимость Эстонии, Латвии и Литвы будет гарантирована Москвой в обмен на их выход из НАТО.

В обмен на создание сухопутного моста (автомобильного и железнодорожного коридора, возможно, надстроенного в его литовской части), связывающего Россию с ее калининградским анклавом через Беларусь и Литву, Россия выведет все свои наступательные силы, включая баллистические ракеты малой дальности. из Калининграда.

"Это соглашение послужит созданию нового, более стабильного и безопасного трехполюсного миропорядка", - пишет Пэйн

В обмен на выход России из Шанхайской организации сотрудничества США согласились бы выйти из альянса НАТО - который продолжит существовать как организация коллективной безопасности под руководством Европы, и закрыть большую часть из своих 800 иностранных военных баз и вывести большую часть из ее передовых 200 000 военнослужащих за границей.

"Штаты также обязуются оказать дипломатическое давление на Украину, чтобы побудить ее присоединиться к возглавляемой Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС), предложив заключить соглашение о свободной торговле и с Украиной. Такая мирная экономическая интеграция Украины с Россией была бы намного предпочтительнее, чем военное вторжение России, которому США и НАТО будет трудно противодействовать и которое, скорее всего, закончится полной аннексией Украины Москвой", - пишет Пэйн.



"Естественно, эту статью стоит расценивать как экспертный прогноз, а не инсайд из Белого дома.

Однако само по себе появление таких прогнозов очень показательное. Ещё несколько лет назад о подобных идеях (исключение Прибалтики из НАТО и побуждение Украины к экономическому союзу с Россией) можно было услышать разве что в фантастических фильмах", - комментирует публикацию телеграм-канал "Политика Страны"

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден заявил, что НАТО увеличит присутствие в Европе, если Путин "пойдет на Украину".

Также мы писали, что разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 30 декабря и длился почти час. В официальном заявлении после разговора Белый дом кратко сообщил, что Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной.

В свою очередь в Кремле заявили, что Путин и Байден договорились продолжить диалог после Нового года.