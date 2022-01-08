Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию в Казахстане и миротворческую миссию ОДКБ в этой стране, заявил, что "когда в твоем доме оказались русские - их бывает сложно заставить уйти". В МИД РФ слова американского госсекретаря расценили как хамскую шутку. В ведомстве также заявили, что "когда в твоем доме оказались американцы - бывает сложно остаться в живых".

Так, Блинкен, комментируя ситуацию в Казахстане заявил, что США обеспокоены ситуацией в стране, но считают, что республика может справиться с ситуацией и без помощи ОДКБ. Он сказал, что запрос Казахстана в ОДКБ вызывает вопросы у США.

"Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти", - цитирует госсекретаря США "РИА Новости".

В МИД РФ в ответ на этот комментарий заявили, что Блинкен "в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане".

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности. Многое по этому поводу расскажут индейцы североамериканского континента, корейцы, вьетнамцы, иракцы, панамцы, югославы, ливийцы, сирийцы и многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", - пишет пресс-служба МИД РФ в Telegram-канале.

Напомним, ОДКБ впервые направила своих миротворцев в страну - участницу организации. Направленный в Казахстан контингент - это коллективные миротворческие силы организации, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия.

Также мы писали о том, что генсек ОДКБ заявил, что у миротворцев организации есть право применять в Казахстане оружие.