Сегодня, 13 января, на заседании ОБСЕ сторона РФ не получила адекватного ответа по гарантиям безопасности, которые ранее предлагала Россия.

Об этом рассказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич во время пресс-конференции в Вене, пишет "Интерфакс".

"Хочу сразу вам сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения, к сожалению, мы не услышали от наших партнёров", - заявил он.

Кроме того, Лукашевич заявил, что Россия правильно сделала, запросив юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. То есть свои ключевые требования Москва снимать не собирается.

"Все вращалось вокруг их озабоченностей, якобы агрессивного поведения России, особенно в контексте украинских событий, по своему интерпретировали закреплённый в документах ОБСЕ принцип неделимости безопасности, считая, что никто не может повлиять на выбор системы безопасности для того или иного государства и способов обеспечения своей безопасности", - сказал дипломат.

Напомним, сегодня в ОБСЕ рассмотрели предложения России по гарантиям безопасности. Перед этим состоялась встреча Россия с США в Женеве и встреча РФ с НАТО в Брюсселе.

Также сообщалось, что в Кремле посчитали неуместными призывы НАТО по отводу войск от границ с Украиной.