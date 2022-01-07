Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе телефонного разговора согласовал с госсекретарем США Энтони Блинкеном позиции Киева и Вашингтона перед переговорами с Россией.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщает в Twitter в пятницу, 7 января.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы подробно согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с РФ в разных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня", - написал глава МИД Украины.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию в Украине и на ее границах с главами МИД из восточноевропейских стран-членов НАТО. По словам Блинкена, США продолжат консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, потому что Госдеп работает над деэскалацией ситуации.

Глава МИД Украины рассказал о разговоре с Энтони Блинкеном. Источник: Twitter/Дмитрий Кулеба

Ранее "Страна" сообщала, что переговоры США, НАТО и России, на которых будут обсуждаться предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе и ситуация вокруг Украины, пройдут 10-13 января в трех разных форматах. Пресс-секретарь Госдепа США Прайс заявил, что ожидается "обсуждение обеспокоенности с обеих сторон".

Также мы писали, что недовольство этим форматом переговоров уже высказал Евросоюз, который хочет участвовать в переговорах по гарантиям безопасности в Европе и ситуации вокруг Украины.