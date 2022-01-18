В Киеве в четверг и пятницу, 19 и 20 января, могут временно ограничить движений всех видов транспорта из-за официального визита государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.

"19-20 января в связи с рабочим визитом в Украину Государственного секретаря США Энтони Блинкена возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов", - сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, глав МИД, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающих Украину по приглашению органов государственной власти.

Напомним, 19 января Энтони Блинкен приедет в Украину с официальным визитом.

Также сообщалось, что в Киеве Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой и обсудит с ними недавние переговоры с Россией.