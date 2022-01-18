В Госдепе США официально подтвердили визит госсекретаря Энтони Блинкена в Киев уже на этой неделе.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает CNN.

В Киеве Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой, "чтобы укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

После этого Блинкен направится в Берлин, чтобы "обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, в том числе готовность союзников и партнеров наложить на Россию огромные последствия и серьезные экономические издержки".

"Блинкен прибудет в Киев во вторник с наспех организованной поездкой, чтобы продемонстрировать поддержку США после безрезультатных дипломатических переговоров между Москвой и Западом в Европе на прошлой неделе, которые не смогли разрешить серьезные разногласия по Украине и другим вопросам безопасности", - так оценивает данный визит The Washington Post.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что завтра, 19 января, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен приедет в Украину с официальным визитом.

Напомним, 7 января Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Госсекретарь США позвонил Кулебе по итогам министерской встречи НАТО и перед переговорами с Россией и, по словам Кулебы, сообщил, что "в Альянсе царит солидарность с Украиной".

Также сообщалось, что 10 января состоялись переговоры России и США в Женеве, 12 января - переговоры России и НАТО в Брюсселе, 13 января в Вене состоялось заседание совета ОБСЕ, на котором также рассмотрели российские предложения по безопасности. После переговоров Энтони Блинкен заявил, что США ожидают от России выбора пути разрешения ситуации с Украиной.

Ранее мы писали, что Блинкен обсудил с главами МИД Британии, Германии и Франции ситуацию у границ Украины.