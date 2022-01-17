Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербопла заявила, что Берлин планирует в ближайшем времени открыть в Украине бюро по водородной дипломатии.

Об этом, в понедельник, 17 января, она сообщила на совместном брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в рамках визита в столицу Украины.

"Вскоре немецкая сторона откроет бюро по водородной дипломатии для реализации соответствующих проектов", - заявила она.

Кроме того, глава дипломатии Германии заявила о планах провести переговоры с энергетической ассоциацией !!Украинский водородный совет".

Отметим, в декабре прошлого года посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, которого цитировало TACC, заявил, что Берлин скоро откроет в Москве бюро по "водородной дипломатии".

Ранее мы писали, что в ходе брифинга с Бербок Кулеба анонсировал диалог с Германией о поставках оружия, против которых выступает Берлин.

Также сообщали, что Анналена Бербок планирует посетить Москву, во вторник,18 января. Там она проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По ее словам, министры впервые встретятся лично и обсудят предложения РФ по вопросам безопасности, которые включают требование к НАТО не расширяться и принимать в свой состав Украину.