Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая ранее призвала не связывать "Северный поток-2" и ситуацию вокруг Украины, на следующей неделе посетит Киев и Москву.

Об этом пишет DW.

Киев Бербок планирует посетить в понедельник, 17 декабря. 18 декабря она прибудет в Москву.

По словам спикера украинского МИД Олега Николенко, во время визита Бербок в Киев основными темами встреч станут укрепление двустороннего сотрудничества, противодействие энергетическим угрозам, поддержка Украины, активизация мирного урегулирования конфликта и возобновление работы Нормандского формата (Украина, Россия, Германия, Франция).

По данным спикера МИД РФ Марии Захаровой, в Москве Бербок проведет переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По ее словам, министры впервые встретятся лично и обсудят предложения РФ по вопросам безопасности, которые включают требование к НАТО не расширяться и принимать в свой состав Украину.

Напомним, ранее глава МИД Германии Бербок выступила против поставок оружия Украине.

Также мы писали о том, что глава МИД ФРГ напомнила об остановке сертификации "Северного потока-2" из-за несоответствия требованиям ЕС.