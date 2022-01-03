Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая недавно выступила против поставок оружия Украине, посетит Вашингтон. Там она проведет переговоры с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном и другими американскими политиками.

Об этом сообщает Reuters.

Рабочий визит Бербок запланирован на среду, 5 января. Глава МИД встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном и другими политиками. Стороны намерены обсудить "предстоящий диалог с Россией", внешнюю политику, вопросы климата, а также укрепление демократий.

В частности, в повестке дня - российская агрессия против Украины.

Ранее в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что хотя на границе Украины и России сложилась критическая ситуация, Российская Федерация остается "частью общеевропейского дома". Поэтому, по словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, необходимо найти дипломатический путь предотвратить эскалацию.

Также напомним, что 11 декабря прошлого года госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже обсуждал вопрос агрессии РФ против Украины с новым главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Их встреча состоялась в Ливерпуле накануне саммита G7. После встречи с главой МИД Германии, Блинкен заявил, что ожидает "тесного сотрудничества".