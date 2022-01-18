Завтра, 19 января, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен приедет в Украину с официальным визитом.

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, Энтони Блинкен приедет в Киев 19 января с официальным визитом. Повестка будущих переговоров пока неизвестна.

"Нетрудно предположить, что прежде всего будут обсуждаться вопросы безопасности Украины в связи с взиманием российских военных вблизи украинской границы, меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае массированного вторжения РФ", - пишет издание.

Напомним, 7 января Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Госсекретарь США позвонил Кулебе по итогам министерской встречи НАТО и перед переговорами с Россией и, по словам Кулебы, сообщил, что "в Альянсе царит солидарность с Украиной".

Также сообщалось, что 10 января состоялись переговоры России и США в Женеве, 12 января - переговоры России и НАТО в Брюсселе, 13 января в Вене состоялось заседание совета ОБСЕ, на котором также рассмотрели российские предложения по безопасности. После переговоров Энтони Блинкен заявил, что США ожидают от России выбора пути разрешения ситуации с Украиной.

Ранее мы писали, что Блинкен обсудил с главами МИД Британии, Германии и Франции ситуацию у границ Украины.