На прошлой неделе, 12 января, в Киеве с визитом побывал директор американского ЦРУ Уильям Бернс. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообщался с украинской разведкой.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

По информации журналистов, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами.

В Киеве Бернс встретился с руководством украинской военной разведки, а также провел разговор с Владимиром Зеленским.

Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину. CNN не приводит каких-либо других подробностей.

Напомним, в ноябре CNN сообщал, что директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Россию, чтобы "сделать предупреждение по поводу внимания Вашингтона к ситуации с перемещением российских войск у границы Украины".

Также мы писали о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс обсуждал возможность очной встречи Путина и Байдена в начале 2022 года.

Кроме того, мы сообщали, что по данным главы МИД РФ Лаврова, директор ЦРУ в Москве подтвердил важность Минских соглашений и особого статуса Донбасса.